Более 3 млн рублей направили на ремонт жилья для алтайских ветеранов ВОВ

В Алтайском крае направили 3,37 млн рублей на ремонт жилья инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильём. Работу проводят в соответствии с поручением президента от 18 апреля 2016 года.

На выделенные деньги осуществят ремонт жилых помещений 183 ветеранов. У 106 из них выполнят текущий ремонт, а у 77 — капитальный, сообщает пресс-служба регионального Минсоцзащиты.

Так, в мае материальную помощь в размере 30 тысяч рублей уже оказали вдове ветерана Марии Дедух из Славгорода. Строители поставили два пластиковых оконных блока и смонтировали новую входную металлическую дверь.

В мае в Алтайский край из федерального бюджета поступило 16,1 млн рублей на приобретение жилья 11 ветеранам Великой Отечественной войны.