Лаборатория "Гемотест" приглашает медицинских работников проверить здоровье 

Медицинские работники могут получить специальную услугу по выгодной цене в Лаборатории "Гемотест" – новый комплекс исследований, разработанный к профессиональному празднику. В него включены анализы для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, проверка уровня витамина D и наличия антител к COVID-19.

Напряжённый график и высокий уровень стресса – часть жизни многих врачей, медсестёр, санитаров и фельдшеров. К сожалению, такой режим работы редко оставляет силы и время на заботу о своём здоровье.

"Гемотест" подготовил комплекс из шести показателей: кортизол, тропонин I высокочувствительный, 25-ОН витамин D суммарный, гомоцистеин, индекс атерогенности и качественное определение суммарных антител (IgG + IgM) к возбудителю COVID-19.

Уровень стресса поможет оценить гормон кортизол, который часто вызывает повышение кровяного давления, уровня адреналина и глюкозы. Тропонин I в составе комплекса помогает в прогнозе развития сердечно-сосудистых заболеваний даже при отсутствии клинических проявлений, а показатель витамина D поможет при первичной оценке здоровья.

Гомоцистеин токсичен в высоких концентрациях – он способен повреждать стенки сосудов. Соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина покажет индекс атерогенности. Этот показатель используется для оценки риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. SARS-CoV-2 способен увеличивать тромбообразование – именно поэтому в комплекс включён анализ на суммарные антитела к возбудителю COVID-19.

С 17 по 22 июня комплекс "Для медицинских работников" доступен по специальной цене – 990 рублей без учёта стоимости взятия биоматериала. Срок выполнения исследования – 1 день. Получить результаты можно как в личном кабинете на сайте "Гемотеста", так и на электронную почту.

Чтобы сдать комплекс по акционной цене, потребуется показать администратору отделения "Гемотеста" любой документ, подтверждающий принадлежность к медицинскому сообществу, и назвать промокод MEDICAL.

Условия и сроки проведения акции могут быть изменены. Уточнить адреса и графики работы отделений можно на сайте . ЛО-22-01-005604

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