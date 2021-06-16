Учёные: коронавирус мог оказаться в США в декабре 2019 года

Первые заразившиеся коронавирусом были в США уже в декабре 2019 года. К такому выводу пришли учёные Национального института здоровья (NIH), пишет РИА Новости.

Исследователи провели анализ более 24 тысяч образцов крови, взятых во всех штатах страны с 2 января по 18 марта 2020 года. В итоге выяснилось, что у некоторых американцев уже имелись антитела. При этом ковида официально в этих штатах ещё не было.

"Результаты этого отчёта предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США <...> раньше, чем предполагалось", – говорится в пресс-релизе института.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали 33,4 млн случаев коронавируса и 600 тысяч смертей. Страна занимает первое место в ковидном антирейтинге, опережая Индию (29,6 млн заболевших) и Бразилию (17,5 млн).