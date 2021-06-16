СК завёл дело после падения железной двери на четырёхлетнюю девочку в алтайском селе

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёхлетней девочки, на которую упала дверь железных ворот в Волчихинском районе. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

Трагедия произошла днём 15 июня на придомовой территории в одном из сёл муниципалитета.

"На четырехлётнюю девочку упала незакреплённая металлическая дверь железных ворот. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных травм", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.