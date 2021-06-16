ВТБ адаптирует онлайн-банк для людей с ограниченными возможностями 

Мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн будут полностью адаптированы для незрячих и слабовидящих клиентов, а также для клиентов с нарушениями моторики и с дислексией в 2022 году. Сейчас для незрячих пользователей доступно уже более 30% всего функционала мобильного приложения и 50% – интернет-банка.

"По нашим данным, приложением и интернет-банком пользуются примерно 840 тысяч людей с ограниченными возможностями. Им уже доступны самые популярные операции в ВТБ Онлайн: платежи и переводы, в том числе через СБП, оплата мобильной связи, связь с банком и оформление кредитных продуктов", – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Никита Чугунов.

Воспользоваться приложением ВТБ Онлайн незрячие клиенты могут с помощью программ экранного доступа VoiceOver на iOS или TalkBack на Android. Для этого нужно включить звуковое сопровождение и коснуться экрана смартфона. Программа озвучит кнопки и другие элементы на дисплее. Для использования интернет-банка ВТБ Онлайн пользователям Windows нужно установить программу NVDA, а пользователям macOS – включить функцию VoiceOver.

Отметим, что в октябре 2020 года ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов: был разработан специальный интерфейс, который предназначен для обслуживания людей с ограниченными возможностями по зрению. Воспользоваться им могут не только клиенты ВТБ, но и других банков. В России более семи тысяч таких банкоматов ВТБ.