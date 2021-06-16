В России спрогнозировали пик роста числа случаев COVID-19

Наибольший суточный прирост заразившихся коронавирусом в России может прийтись на конец июня. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогноз математиков Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Согласно подсчётам учёных, максимальное число новых случаев могут зарегистрировать в конце июня – до 25 тысяч в сутки. Пик заболевания в этом случае выпадет на середину июля.

"Причём число активных больных составит 580 тысяч, что даже выше январского пика (560 тысяч, – прим. ред.)", – сказал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

После пика заболеваемость пойдёт на спад, и к середине июля количество новых случаев может снизиться до 20 тысяч в сутки, а к началу августа, как ожидается, показатель составит уже половину от пикового значения.

Напомним, из-за ухудшения эпидемической ситуации коронавирусные ограничения усилили в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Бурятии, Хабаровском крае и Мурманской области.