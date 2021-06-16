В России спрогнозировали пик роста числа случаев COVID-19

Наибольший суточный прирост заразившихся коронавирусом в России может прийтись на конец июня. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогноз математиков Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Согласно подсчётам учёных, максимальное число новых случаев могут зарегистрировать в конце июня – до 25 тысяч в сутки. Пик заболевания в этом случае выпадет на середину июля.
"Причём число активных больных составит 580 тысяч, что даже выше январского пика (560 тысяч, – прим. ред.)", – сказал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
После пика заболеваемость пойдёт на спад, и к середине июля количество новых случаев может снизиться до 20 тысяч в сутки, а к началу августа, как ожидается, показатель составит уже половину от пикового значения.
Напомним, из-за ухудшения эпидемической ситуации коронавирусные ограничения усилили в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Бурятии, Хабаровском крае и Мурманской области.
Комментарии
Ну все просчитали))) Вот уж действительно самая прогнозируемая и управляемая "пандемия" И главное, все кому не лень могут управлять этим вирусом)))
План действий для менеджеров медицины составлен. Можно приступать к реализации!
В Москве вводят обязательную вакцинацию. вот такие дела.
Если выборы не отменят , значит это загон населения на прививки
16.06.2021 16:43
- гость -
геноцид начинается...
В Москве ушел из жизни бывший начальник управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко. Об этом в Instagram сообщил его друг актер Станислав Садальский.
«Вчера умер от коронавируса в «легендарной Коммунарке» после первого укола вакциной «Спутник V», — написал Садальский.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, причиной смерти Лысейко стали осложнения из-за COVID-19.
16.06.2021 16:43
- гость -
Бедные врачи, они уже сейчас в авральном режиме с этими прививочниками, а что будет , если обязательную введут.....
Да чушь не пишите! Умер от болезни, а не вследствие прививки. Иммунитет вырабатывается не ранее 42-го дня от даты первой вакцинации. Все это время необходимо соблюдать все меры предосторожности.
За последние сутки умерло больше 70 человек. Никому не пожелаешь такой смерти. Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно.
Серегй Собянин
Очередные перлы от слуг народа)
16.06.2021 17:12
- гость -
Не перлы, а, к сожалению, горькая правда.