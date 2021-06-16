Для жителей Алтайского края запустили горячую линию Следкома

В Алтайском крае запустили горячую линию, на которой жители региона могут связаться с представителями Следственного комитета России. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В частности будут принимать сообщения о давлении на бизнес, коррупции, фактах угрозе жизни и здоровью детей, а также иных случаях, в которых требуется вмешательство следователей.

Кроме того, специалисты Следкома готовы предоставить звонившему справочную информацию по вопросам, которые находятся в компетенции ведомства.

Горячая линия работает по телефону 8-800-100-1260. Звонить можно в любой день недели независимо от времени суток.