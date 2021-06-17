Месяц путешествий и подарков: автоцентр "Реал" запускает розыгрыш призов

Автоцентр "Реал", официальный дилер Subaru в Алтайском крае, проводит презентацию системы помощи водителю Eye Sight. На мероприятии будет розыгрыш ценных призов. С 3 по 25 июня 2021 года за покупку автомобиля или воспользовавшись услугой в автоцентре "Реал" вы получаете специальный купон с индивидуальным номером, отрывную часть которого нужно бросить в лототрон. Главный приз – багажный бокс на крышу автомобиля объёмом 410 литров. Чем больше купонов, тем больше шанс на победу.
Итоги подведут 25 июня 2021 года на открытом мероприятии "Ворвись в лето! Путешествуй с РЕАЛ!" на площадке официального дилера Subaru по адресу г. Барнаул, Правобережный тракт, 29а.
Основой мероприятия станет презентация системы Subaru EyeSight, тест-драйв автомобилей Subaru, активная развлекательная программа и яркая атмосфера. Праздничное настроение для детей и их родителей будут создавать танцевальные коллективы города, известные вокалисты, аниматоры и всё это под управлением одного из самых известных ведущих края – Никиты Иванникова.
Также гостей ждёт розыгрыш ценных призов от автоцентра. Начало мероприятия – в 15:00.
Любой желающий может получить купон участника, выполнив простое условие: 1 действие – 1 купон. Количество купонов ограничено – всего 999 штук. Купон выдают за:
- покупку автомобиля;
- прохождение Test-Drive;
- пользование услугами СЦ "Реал";
- пользование услугами шиномонтажа;
- пользование автомойкой;
- отзыв в 2GIS/Flamp;
- предоставление автомобиля для выкупа;
- оформление полиса КАСКО;
- покупку запчастей для своего автомобиля.
Кроме багажного бокса, участники розыгрыша могут выиграть премиальную автосигнализацию StarLine, подарочные пакеты спонсоров и партнёров, сертификаты на сервисное обслуживание в автоцентре "Реал" и сувенирную продукцию автомобильных брендов.
Подробнее об условиях розыгрыша можно узнать у менеджеров АЦ "Реал".
Автоцентр "Реал"
Адрес: Барнаул, Правобережный тракт, 29a
Тел.: +7 (3852) 200-555
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