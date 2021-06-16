Губернатор Алтайского края наградил медиков орденами и медалями

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил почётные награды работникам сферы здравоохранения в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"И жизнь, и работа человека, который связал свою судьбу с системой здравоохранения, с деятельностью, посвящённой помощи людям, лечению заболеваний, спасению жизни, никогда, ни в какие времена не была легкой, – подчеркнул Томенко. – Выражаю искреннюю благодарность всем, кто работает в медицинской сфере, в здравоохранении края, за каждодневный напряжённый, самоотверженный труд! Вручение госнаград – это признание на государственном уровне ваших заслуг, вклада в укрепление и развитие медицины в Алтайском крае".

В частности, почётного звания заслуженного работника здравоохранения удостоена главный врач барнаульской больницы № 5, на базе которой функционирует главный ковидный госпиталь края, Ирина Вильгельм.

Кроме того, звание заслуженного врача России присвоили заведующему отделением Алтайской краевой клинической больницы Владимиру Мартыненко, заведующему отделением городской больницы № 8 Барнаула Александру Когтеву и заведующему отделением городской клинической больницы № 11 Барнаула Игорю Сибулю.

Орден Почёта вручили главному врачу городской больницы № 4 города Бийска Александру Зориху и заведующему кафедрой АлтГМУ Александру Неймарку.

Медалью Луки Крымского награждены заведующий отделением барнаульской больницы № 5 Максим Бухтояров, врач Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Арам Григорян, врач рубцовского филиала Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Татьяна Каракчеева и медсестра Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Людмила Князева, заведующая отделением барнаульской больницы № 5 Евгения Коростелева, санитарка Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Кулакова, медсестра Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Савенко, медсестра бийской больницы № 4 Гелена Серб, медсестра Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Марина Сорокина, заведующая отделением Рубцовской центральной районной больницы Наталья Мирко и врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Шульга.