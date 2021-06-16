Телевизоры и холодильники поставили в камерах алтайских колоний

Свыше 40 холодильников и 20 телевизоров закупили для СИЗО-1, СИЗО-2, ПФРСИ ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального УФСИН России.

Бытовую технику приобрели за счёт "чистой прибыли от приносящей доход деятельности". Телевизоры и холодильники установили в камерах, в которых содержат женщин и подростков.

"В соответствии с законодательством РФ, женщинам, несовершеннолетним, подозреваемым и обвиняемым создаются улучшенные материально-бытовые условия. Камеры оборудуются зеркалами, вмонтированными в стену, – уточнили в ведомстве. – Для содержания несовершеннолетних предусмотрено, помимо телевизора и холодильника, обязательное наличие радиоприёмника для трансляции общегосударственных программ".

В пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю отметили, что в учреждениях УИС региона в настоящее время находятся 114 женщин и 9 подростков.

Ранее в ведомстве рассказали, что наводить порядок около памятников и мемориалов в Алтайском крае помогают осуждённые.

На уборку вывели людей, которым за их проступки суд назначил обязательные работы. Такой вид наказания предусмотрен за преступления, не представляющие серьёзной опасности для общества.