Госдума запретила изображения военных преступников времен ВОВ

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о запрете публичной демонстрации изображений и выступлений руководителей организаций, которые были осуждены Нюрнбернгским трибуналом. В частности, речь идет о военных преступниках времен Второй мировой войны.

Как сообщает РИА Новости, закон вносит изменения в статью 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Согласно поправкам, запрещается, в частности, ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха — их выступления и изображения относятся в разряд экстремистских материалов.

Напомним, что ранее госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.