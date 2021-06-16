"Скопинскому маньяку" запретили посещать кафе и общаться со СМИ

Рязанский областной суд запретил "скопинскому маньяку" Виктору Мохову общаться с представителями СМИ и появляться в кафе. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение судья принял по итогам рассмотрения апелляции правоохранителей на решение Скопинского районного суда.

"То, что районный суд вынес, что ему надо четыре раза являться, это в законной силе оставлено, — уточнили в пресс-службе областного суда. — А то, что дополнительно... Ему нельзя общаться со СМИ... и запрещено пребывание в кафе, ресторанах, где разрешено распитие алкогольных напитков".

Напомним, что Виктор Мохов провёл в колонии 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привёз их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку. Освободили преступника в начале марта 2021 года.

22 марта ведущая Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале видеоинтервью со скопинским маньяком, который четыре года держал в плену двух девочек-подростков и издевался над ними.

Общественники и коллеги-журналисты обвинили Собчак в беспринципности и отсутствии этических норм. Политики начали предлагать на законодательном уровне запретить осуждённым давать интервью.