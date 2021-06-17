В Алтайском крае три дня ищут пропавшую 16-летнюю девушку

В Славгороде три дня продолжаются поиски 16-летней местной жительницы. В последний раз её видели 14 июня, сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".

Рост девушки 162 см, худая. Волосы тёмно-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в тёмную футболку, голубые джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.