Привкус железа во рту может говорить о серьёзной болезни

Появление странного привкуса во рту, зачастую железа, часто свидетельствует о повышенном сахаре в крови и является одним из ранних признаков диабета второго типа, сообщает "МедикФорум" со ссылкой на экспертов.

Уровень сахара в крови при диабете второго типа может быть хронически высоким, что приводит к ряду нежелательных осложнений. Проблема в том, что симптомы диабета часто остаются нераспознанными или неспецифичными, из-за чего игнорируются как нечто несерьёзное.

В связи с этим специалисты посоветовали обращать внимание на изменившийся привкус во рту – в частности, на появление привкуса металла.

"Слишком высокий уровень сахара в крови может медленно повреждать центральную нервную систему, что влияет на восприятие вкуса и запаха, – уточнили эксперты. – Врачам известно о состоянии парагевзии – нарушении вкуса, возникающем в результате диабетического повреждения нервов".

Парагевзия способствует тому, что человек, заболевающий диабетом второго типа, начинает ощущать металлический привкус во рту. При его возникновении нужно посетить врача и выяснить, что именно провоцирует подобное нарушение.

Вместе с тем вкус железа в полости рта может вызываться не только процессами, активизируемыми диабетом, но и некоторыми другими отклонениями, и разобраться в этом может только врач.