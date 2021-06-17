В Горном Алтае обеспокоены всплеском смертей от алкогольных отравлений

Отравление от токсического действия алкоголя стало причиной смерти 33 человек в Республике Алтай за пять месяцев 2021 года.

"Обстановка по уровню отравлений спиртосодержащей продукцией в Республике Алтай вызывает серьёзную обеспокоенность, – уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. – Следует отметить, что в 2021 году наблюдается значительный рост как числа самих острых отравлений, так и смертей от данного вида отравлений".

По информации ведомства, с января по май в Горном Алтае зарегистрировано 53 случая острых отравлений от токсического действия алкоголя, из них со смертельным исходом – 33 случая (62%). Для сравнения: в Алтайском крае умерли 4,5% пациентов, отравившихся спиртным.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что из 33 летальных случаев в 20 причиной смерти послужила передозировка этиловым спиртом, в 13 случаях – употребление суррогатов алкоголя (метиловый и изопропиловый спирт, а также этиленгликоль).

Напомним, 1 марта вступили в силу поправки к закону о регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края. Новая редакция закона ужесточает требования к заведениям общепита, реализующим спиртное.