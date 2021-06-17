Названы запрещённые для сочетания с черешней продукты

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, какие продукты лучше не сочетать с черешней. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, норма черешни для здорового взрослого человека, у которого нет гастрита острого типа или сахарного диабета, составляет до 200 граммов в день.

"Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и тем более цитрусовыми", – уточнила Бочарова.

Она добавила, что с черешней нельзя сочетать и бобовые, например, гороховую кашу или фасоль. Такая комбинация может вызвать вздутие живота, усиленное газообразование и повысить риск проблем с кишечником.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал черешню для профилактики рака и гипертонии. Кроме того, эта ягода полезна для профилактики раннего старения – благодаря действию её витаминов, минералов сдерживаются процессы физиологического дряхления.