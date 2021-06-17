В Алтайском крае ожидают скачков атмосферного давления

17 июня в Алтайском крае могут столкнуться циклон и антициклон. Как сообщают "Вести Алтай", зона пониженного атмосферного давления будет в северной части региона, а повышенного – в южной.

В связи с этим ожидаются скачки атмосферного давления, что может сказаться на самочувствии местных жителей.

Напомним, по данным Гидрометцентра, повышенное атмосферное давление очень негативно влияет на здоровье человека, особенно если он аллергик, астматик или гипертоник. Это может проявляться головными и сердечными болями, снижением работоспособности, недомоганием и общей слабостью.

Пониженное атмосферное давление больше угрожает гипотоникам и людям с нарушениями дыхательных функций, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они могут испытывать затруднение дыхания, одышку, нехватку воздуха и общую слабость. Это связано с недостатком кислорода в окружающем воздухе.