В NASA рассказали, когда люди доберутся до других звёзд

Человечество сможет совершать межзвёздные полёты не раньше чем через 250-300 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев.
"Предположим, через пару лет мы с вами открываем газету, где на первой полосе огромным шрифтом напечатано: "В 100 световых годах от нас найдена планета, на которой подтверждено наличие органической жизни". Полёты на такие расстояния нам не будут доступны ещё минимум 250-300 лет", – сказал учёный.
Турышев также отметил, что для изучения планет в других звёздных системах учёные не могут использовать зонд. А чтобы объект разглядеть в телескоп и выдать изображение хотя бы в один пиксель, его диаметр должен составлять 90 километров.
Поэтому для поиска экзопланет учёные используют непрямые методы обнаружения. Для этого в качестве линзы специалист также предложил использовать Солнце.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" намерен выделить на изучение Венеры 318 млн рублей.
Комментарии
Никогда.
Нам бы, людям, на Марс сначала высадиться
пффффф
Скорее к нам прилетит более развитая раса, и научит как быстро перемещаться между планетами , хех) Но сначала мы их конечно враждебно воспринем, ээх...
17.06.2021 11:34
Гость
Скорее к нам прилетит более развитая раса
Учитывая наличие триллионов звезд и триллионов планет, почему к нам до сих пор не прилетели?
Парадокс Ферми — отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет её развития.
когда люди доберутся до других звёзд
Если ковид до людей быстрее не доберется
Предположим что лет через сто лет в газете "Известия" напишут:Настала время копки картошки посаженной на Марсе 2 с половиной года назад .
Через 200 лет будем жить в пещерах и воевать дубинами.
Четырёх копытные против двухголовых.
какая прелесть, люди к звездам стремятся))) а тут банально хочется денег)
"Турышев также отметил, что для изучения планет в других звёздных системах учёные не могут использовать зонд. А чтобы объект разглядеть в телескоп и выдать изображение хотя бы в один пиксель, его диаметр должен составлять 90 километров."
10 раз перечитал - бред какой-то. Журналюги всё перемешали.
Послушайте о чем говорят представители роскосмоса.
делайте поиск и смотрите
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Главное освоить и присвоить средства.