В NASA рассказали, когда люди доберутся до других звёзд

Человечество сможет совершать межзвёздные полёты не раньше чем через 250-300 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев.

"Предположим, через пару лет мы с вами открываем газету, где на первой полосе огромным шрифтом напечатано: "В 100 световых годах от нас найдена планета, на которой подтверждено наличие органической жизни". Полёты на такие расстояния нам не будут доступны ещё минимум 250-300 лет", – сказал учёный.

Турышев также отметил, что для изучения планет в других звёздных системах учёные не могут использовать зонд. А чтобы объект разглядеть в телескоп и выдать изображение хотя бы в один пиксель, его диаметр должен составлять 90 километров.

Поэтому для поиска экзопланет учёные используют непрямые методы обнаружения. Для этого в качестве линзы специалист также предложил использовать Солнце.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" намерен выделить на изучение Венеры 318 млн рублей.