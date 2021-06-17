Мошенница из Барнаула торговала через интернет несуществующей одеждой и косметикой

В Барнауле полицейские задержали подозреваемую в серии онлайн-мошенничеств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, горожанка предлагала в соцсети пользователям купить косметику и одежду. После того как люди переводили ей деньги, женщина прекращала переписку и подолгу не выходила на связь.
"На многочисленные вопросы покупателей, когда будут возвращены денежные средства либо переданы покупки, женщина отвечала обещаниями о скорой доставке и легендами о том, что поступление товара задерживается", – рассказали в полиции.
В общей сложности от действий злоумышленницы пострадали четверо жительниц разных городов России. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество". Подозреваемой предъявили подписку о невыезде. Также стражи порядка проверяют женщину на причастность и к другим аналогичным преступлениям.
Комментарии
У нас налоги можно оптимизировать отстегнув инспектору через какой нибудь фонд защиты собачек, а вы про несуществующие товары . Вон "оптимизаторы" новые машины покупают себе каждый квартал. Их количество только растет - ущерб экономике колоссальный!