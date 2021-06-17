Дональд Трамп назвал победителя саммита в Женеве

Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, в котором участвовали президенты Джо Байден и Владимир Путин, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.

"Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили… Я думаю, это был хороший день для России", – сказал экс-президент.

Бывший глава Белого дома также добавил, что США не смогли остановить строительство "Северного потока – 2", хотя это было важной задачей для страны. При этом он выразил мнение, что отношения двух стран могли бы быть "невероятными", поскольку РФ нужна экономика, а Америка нуждается в минеральных ресурсах, которые есть у Москвы.

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, прошла 16 июня в Женеве. Беседа продлилась 4,5 часа. Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.

Так, Путин заявил, что договорился с коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны выступили с совместным заявлением о том, что ядерная война не имеет победителей и её нельзя развязывать.