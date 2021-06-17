Дональд Трамп назвал победителя саммита в Женеве

Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией, в котором участвовали президенты Джо Байден и Владимир Путин, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.
"Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили… Я думаю, это был хороший день для России", – сказал экс-президент.
Бывший глава Белого дома также добавил, что США не смогли остановить строительство "Северного потока – 2", хотя это было важной задачей для страны. При этом он выразил мнение, что отношения двух стран могли бы быть "невероятными", поскольку РФ нужна экономика, а Америка нуждается в минеральных ресурсах, которые есть у Москвы.
Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, прошла 16 июня в Женеве. Беседа продлилась 4,5 часа. Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.
Так, Путин заявил, что договорился с коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны выступили с совместным заявлением о том, что ядерная война не имеет победителей и её нельзя развязывать.
Комментарии
США не смогли остановить строительство "Северного потока – 2
А Трамп смог, при нем года 2 не строили
Почему никто не останавливает саудитов с нефтью и Катар с газом?
Не,ну в натуре,там за лужей за 10 тысяч км не смогли остановить строительство в Европе.Там в европе не могут отличить свободу и демократию от авторитаризма?Пахан же вам сказал,пустил прогон,вы что до сих пор ещё не прониклись и не унюхали свободу и демократию?За кого вы держите их светоча-сша.Не,в натуре,я балдею от такого расклада.
Почему никто не останавливает саудитов с нефтью и Катар с газом?
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Вы ни черта не разбираетесь в свободе и демократии.А также в политике сша,светочи этих двух категорий.
Приплетают какой-то газ,какую-то нефть,деньги связанные с ними.Опомнитесь,люди,вы забыли о демократии и свободе.Вы до сих пор не прониклись чувством сострадания,а ведь сейчас в эту минуту один персонаж мучается на зоне,ждя что его скоро там завалят.
Не получилось боевым армейским веществом нервно-паралитического действия группы "Новьичок",так заточка какого-нибудь урки завершат это дело.Мария Певчих укоризненно смотрит на вас.
Встреча на вилле ла Гранже (правда на гараж слово смахивает?)
так вот ла Гранж переводится как "сарай"
и мне понравился один наш депутат сказавший , что встречаться надо не в сараях, а в нашем Ливадийском дворце, как подобает президентам.