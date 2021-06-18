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Всё будет TikTok. Топ-5 книг, которые помогут правильно рассказать о своём блоге

, ИА "Амител"
И ещё пять подскажут, какой контент должен там быть

Современную жизнь практически невозможно представить без социальных сетей. Просыпаясь по утрам, мы первым делом заглядываем в смартфон, чтобы проверить почту, пролистать новости, оценить новые снимки друзей и поднять себе настроение забавным видео с котиками. Мы умеем записывать голосовые сообщения во время чистки зубов, делать селфи на пробежке и стримить за ужином. Мы шутим "не запостил – значит, не было" и привыкли получать обратную связь в формате лайков и репостов.    

Но этим возможности интернета не ограничиваются. Признайтесь, вы ведь тоже задавались вопросом, как у кого-то получается зарабатывать в соцсетях? Как создать и раскрутить успешный блог? И нужен ли этому миру ещё один – ваш? Amic.ru вместе с сетью книжных магазинов "Читай-город" собрали книги для создания и продвижения блога, а также книги известных блогеров, которые вдохновят писать о чём угодно.

Слава блогу. Лонгриды, покорившие инстаграм

157 тысяч подписчиков, лёгкий слог и отличное чувство юмора – Евгений Фист ведёт "самый читаемый мужской блог" в Instagram и щедро делится ценными знаниями на этот счёт. Ведь уже ни для кого не секрет, что даже в визуальной социальной сети, ставка в которой первоначально делалась на красивые картинки, теперь правят бал лонгриды.

Автор: Фист Е.

Всё будет ТikТоk. С нуля до миллиона: лайков, просмотров, подписчиков, денег

Самые популярные тиктокеры в один голос утверждают, что главный секрет успеха – быть настоящим, и люди почувствуют вашу искренность через экран. Вот книга, которая расскажет всё остальное. Её автор, успешный блогер, разбирает алгоритмы TikTok и даёт внятные инструкции для старта, продвижения и преодоления навязчивой мысли, что всё самое крутое уже придумали до вас.

Автор: Турлаков А.

Яндекс.Дзен. Как создать свой блог и сделать его популярным

Автор этой книги Анна Денисова не просто создала и раскрутила свой собственный блог – она успешно помогает в этом другим. Поэтому точно знает больше одного варианта развития событий, тонкости освещения разных тем и использования разных инструментов. Пошаговая инструкция, ответы на все вопросы новичков, море поддержки под одной обложкой.

Автор: Денисова А.

Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона

Семь ключевых этапов создания подкаста: от поиска своей ниши до монетизации. Эту книгу написала Кристен Майнцер, чей проект By the Book Podcast в топе подкастов по версии National Public Radio и BuzzFeed. Общая аудитория её проектов превышает три миллиона слушателей. В своей книге Кристен рассказывает о собственном опыте и вдохновляет на свершения.

Автор: Майнцер К.

О мой блог! Как начать вести блог и не останавливаться

На какой платформе ни был бы ваш блог, чему бы ни был посвящён – в этой книге определённо найдутся ценные знания по теме. Систематизированная, разложенная по полочкам информация пригодится и тем, кто пока не может определиться с первым шагом на пути к успеху. А практические упражнения после каждой главы помогут отработать полученные знания перед выходом "в большой мир".

Автор: Шуст А.

#Сашин фитнес. Домашние тренировки и питание

Домашние тренировки со времён локдауна пользуются большим спросом, и ещё один путь к успешному блогу (а заодно здоровью и отличной фигуре) лежит в этой стороне. Книга предлагает полезную информацию о построении тренировок, занятиях без специального оборудования, здоровом питании и активном образе жизни даже при сидячей работе.

Автор: Митрошина А.

Всё ещё шучу. Творчество, комиксы и размышления Кассандры Калин

Автор этой книги и популярного блога Кассандра Калин всегда любила рисовать. И зарисовывала будничную жизнь в виде забавных комиксов. Очень скоро её рисунки оценили по достоинству в соцсетях. А затем к иллюстратору пришёл успех и множество подписчиков из разных стран мира. Эта книга – вдохновение для любого начинающего художника комиксов и просто отличный способ расслабиться.

Автор: Калин К.

Читай, зарабатывай

Эту книгу написали сразу несколько авторов. Они очень любят читать и нашли способ монетизировать своё увлечение. Звучит здорово, не правда ли? Книга подскажет, где найти единомышленников и как заработать на любимом хобби. Ну и, конечно, ответит на вопрос, что почитать интересного.

Авторы: @Anthony_Uly и @ulielie и др.

ХУЛИганский английский. Самоучитель для тех, кто не знает НИФИГА

Автор этой книги развеял сразу два страха начинающего блогера: что всё уже сказано до вас и что обучать нужно сверхумным языком. Очень просто, легко, то и дело переходя на сленг, книга, как и блог автора, учат всех желающих английскому языку. И делает это весьма успешно. Пособие подойдет для читателей с любым уровнем владения английским языком.

Автор: Фейк А.

Декретные материалы

Не обладаете какими-то специальными знаниями и точно уверены, что вам нечем поделиться с миром? Вот книга, которая опровергнет это убеждение. Потому что даже о самом обычном дне можно рассказать так, что к вам потянутся подписчики. Например, декрет для кого-то становится временем вне активной социальной жизни, когда всё сводится только к заботе о любимом малыше. А для Наташи Мишиной декрет стал бездонным источником вдохновения для блога. И это оценили подписчики, а теперь и читатели этой книги.

Автор: Мишина Н.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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