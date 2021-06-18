Всё будет TikTok. Топ-5 книг, которые помогут правильно рассказать о своём блоге

Современную жизнь практически невозможно представить без социальных сетей. Просыпаясь по утрам, мы первым делом заглядываем в смартфон, чтобы проверить почту, пролистать новости, оценить новые снимки друзей и поднять себе настроение забавным видео с котиками. Мы умеем записывать голосовые сообщения во время чистки зубов, делать селфи на пробежке и стримить за ужином. Мы шутим "не запостил – значит, не было" и привыкли получать обратную связь в формате лайков и репостов.
Но этим возможности интернета не ограничиваются. Признайтесь, вы ведь тоже задавались вопросом, как у кого-то получается зарабатывать в соцсетях? Как создать и раскрутить успешный блог? И нужен ли этому миру ещё один – ваш? Amic.ru вместе с сетью книжных магазинов "Читай-город" собрали книги для создания и продвижения блога, а также книги известных блогеров, которые вдохновят писать о чём угодно.
Слава блогу. Лонгриды, покорившие инстаграм
157 тысяч подписчиков, лёгкий слог и отличное чувство юмора – Евгений Фист ведёт "самый читаемый мужской блог" в Instagram и щедро делится ценными знаниями на этот счёт. Ведь уже ни для кого не секрет, что даже в визуальной социальной сети, ставка в которой первоначально делалась на красивые картинки, теперь правят бал лонгриды.
Всё будет ТikТоk. С нуля до миллиона: лайков, просмотров, подписчиков, денег
Самые популярные тиктокеры в один голос утверждают, что главный секрет успеха – быть настоящим, и люди почувствуют вашу искренность через экран. Вот книга, которая расскажет всё остальное. Её автор, успешный блогер, разбирает алгоритмы TikTok и даёт внятные инструкции для старта, продвижения и преодоления навязчивой мысли, что всё самое крутое уже придумали до вас.
Яндекс.Дзен. Как создать свой блог и сделать его популярным
Автор этой книги Анна Денисова не просто создала и раскрутила свой собственный блог – она успешно помогает в этом другим. Поэтому точно знает больше одного варианта развития событий, тонкости освещения разных тем и использования разных инструментов. Пошаговая инструкция, ответы на все вопросы новичков, море поддержки под одной обложкой.
Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона
Семь ключевых этапов создания подкаста: от поиска своей ниши до монетизации. Эту книгу написала Кристен Майнцер, чей проект By the Book Podcast в топе подкастов по версии National Public Radio и BuzzFeed. Общая аудитория её проектов превышает три миллиона слушателей. В своей книге Кристен рассказывает о собственном опыте и вдохновляет на свершения.
О мой блог! Как начать вести блог и не останавливаться
На какой платформе ни был бы ваш блог, чему бы ни был посвящён – в этой книге определённо найдутся ценные знания по теме. Систематизированная, разложенная по полочкам информация пригодится и тем, кто пока не может определиться с первым шагом на пути к успеху. А практические упражнения после каждой главы помогут отработать полученные знания перед выходом "в большой мир".
#Сашин фитнес. Домашние тренировки и питание
Домашние тренировки со времён локдауна пользуются большим спросом, и ещё один путь к успешному блогу (а заодно здоровью и отличной фигуре) лежит в этой стороне. Книга предлагает полезную информацию о построении тренировок, занятиях без специального оборудования, здоровом питании и активном образе жизни даже при сидячей работе.
Всё ещё шучу. Творчество, комиксы и размышления Кассандры Калин
Автор этой книги и популярного блога Кассандра Калин всегда любила рисовать. И зарисовывала будничную жизнь в виде забавных комиксов. Очень скоро её рисунки оценили по достоинству в соцсетях. А затем к иллюстратору пришёл успех и множество подписчиков из разных стран мира. Эта книга – вдохновение для любого начинающего художника комиксов и просто отличный способ расслабиться.
Читай, зарабатывай
Эту книгу написали сразу несколько авторов. Они очень любят читать и нашли способ монетизировать своё увлечение. Звучит здорово, не правда ли? Книга подскажет, где найти единомышленников и как заработать на любимом хобби. Ну и, конечно, ответит на вопрос, что почитать интересного.
Авторы: @Anthony_Uly и @ulielie и др.
ХУЛИганский английский. Самоучитель для тех, кто не знает НИФИГА
Автор этой книги развеял сразу два страха начинающего блогера: что всё уже сказано до вас и что обучать нужно сверхумным языком. Очень просто, легко, то и дело переходя на сленг, книга, как и блог автора, учат всех желающих английскому языку. И делает это весьма успешно. Пособие подойдет для читателей с любым уровнем владения английским языком.
Декретные материалы
Не обладаете какими-то специальными знаниями и точно уверены, что вам нечем поделиться с миром? Вот книга, которая опровергнет это убеждение. Потому что даже о самом обычном дне можно рассказать так, что к вам потянутся подписчики. Например, декрет для кого-то становится временем вне активной социальной жизни, когда всё сводится только к заботе о любимом малыше. А для Наташи Мишиной декрет стал бездонным источником вдохновения для блога. И это оценили подписчики, а теперь и читатели этой книги.