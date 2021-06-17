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Актёры алтайского драмтеатра выступили на сцене Вахтанговского театра в Москве

, ИА "Амител"
Гастроли начались со спектакля "И разыгрались же кони в поле..." по мотивам рассказов Василия Шукшина

Фото: Валерий Нестеров / altairegion22.ru

В Москве состоялось открытие гастролей Алтайского краевого театра драмы. 16 июня на сцене Вахтанговского театра алтайские актёры показали спектакль "И разыгрались же кони в поле...", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который посетил открытие московских гастролей, отметил, что в этом году Алтайский драмтеатр и театр имени Вахтангова отмечают 100-летний юбилей. И в честь этой даты подготовили много мероприятий.

Глава региона назвал совершенно естественным то, что гастроли драмтеатра начались со спектакля "И разыгрались же кони в поле..." по мотивам рассказов Василия Шукшина, поскольку творчество алтайского писателя – "это достояние всей нашей страны".

17 июня актёры театра драмы вновь выступят на вахтанговской сцене и представят москвичам комедию Шекспира "Укрощение строптивой".

Напомним, обменные гастроли вахтанговского театра и краевого театра драмы проходят в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Вахтанговский театр побывал на Алтае месяц назад.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.06.2021 12:53
Виктор

У вас нет ощущения, что мы им привезли более добротные спектакли, чем они нам?

17.06.2021 13:20
- гость -

То исконно русский,домотканый спектакль )

17.06.2021 13:23
- гость -

Поэтому он и привлёк внимание московских театралов и театралок )

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