Актёры алтайского драмтеатра выступили на сцене Вахтанговского театра в Москве

Фото: Валерий Нестеров / altairegion22.ru

В Москве состоялось открытие гастролей Алтайского краевого театра драмы. 16 июня на сцене Вахтанговского театра алтайские актёры показали спектакль "И разыгрались же кони в поле...", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который посетил открытие московских гастролей, отметил, что в этом году Алтайский драмтеатр и театр имени Вахтангова отмечают 100-летний юбилей. И в честь этой даты подготовили много мероприятий.

Глава региона назвал совершенно естественным то, что гастроли драмтеатра начались со спектакля "И разыгрались же кони в поле..." по мотивам рассказов Василия Шукшина, поскольку творчество алтайского писателя – "это достояние всей нашей страны".

17 июня актёры театра драмы вновь выступят на вахтанговской сцене и представят москвичам комедию Шекспира "Укрощение строптивой".

Напомним, обменные гастроли вахтанговского театра и краевого театра драмы проходят в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Вахтанговский театр побывал на Алтае месяц назад.