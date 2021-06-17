Четырёхполосный участок трассы Барнаул – Бийск откроют осенью

"Бийский" участок Чуйского тракта общей протяжённостью 7 км уже к ноябрю станет четырёхполосным, рассказали amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай". Масштабные работы завершены уже примерно на 50%.

Речь идёт об участке трассы Барнаул – Бийск от Новоалтайска в направлении наукограда (с 216-го по 223-й километр).

"Основание и покрытие на участке будет выполнено из цементобетона, – уточнили в ведомстве. – Чтобы снизить вероятность образования снежных заносов в зимний период, вдоль дороги монтируют снегозадерживающие заборы, их протяжённость составит более 4,5 км. На площадках выполняют устройство локальных очистных сооружений".

Ввод четырёхкилометрового участка в районе посёлка Новый и комплекса "Облепиха" (с 212-го по 216-й километр) по графику состоится в конце 2022-го. На нём уже создают земляное полотно и заменяют водопропускные трубы на новые.

Напомним, в 2021 году также начнут ремонтировать пять участков федеральных трасс общей протяжённостью свыше 40 км в Алтайском крае. Осенью введут в строй обновлённый восьмикилометровый обход Павловска.

Ранее стало известно, что 400-километровый участок от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду планируют сделать полностью четырёхполосным.

Начать ремонт новой федеральной трассы хотели ещё в 2020 году. Но из-за пандемии планы пришлось скорректировать. Полностью её приведут в нормативное состояние к 2024 году. Из федерального бюджета ежегодно на ремонт будут выделять около 1,5 миллиарда рублей.

"Росавтодор" принял на баланс третью федеральную трассу осенью 2020-го. Причём разговоры об этом велись ещё с 2017 года. Ожидается, что Алтайский край будет экономить около 500 миллионов рублей в год после передачи дороги на федеральный баланс.