Четырёхполосный участок трассы Барнаул – Бийск откроют осенью

"Бийский" участок Чуйского тракта общей протяжённостью 7 км уже к ноябрю станет четырёхполосным, рассказали amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай". Масштабные работы завершены уже примерно на 50%.
Речь идёт об участке трассы Барнаул – Бийск от Новоалтайска в направлении наукограда (с 216-го по 223-й километр).
"Основание и покрытие на участке будет выполнено из цементобетона, – уточнили в ведомстве. – Чтобы снизить вероятность образования снежных заносов в зимний период, вдоль дороги монтируют снегозадерживающие заборы, их протяжённость составит более 4,5 км. На площадках выполняют устройство локальных очистных сооружений".
Ввод четырёхкилометрового участка в районе посёлка Новый и комплекса "Облепиха" (с 212-го по 216-й километр) по графику состоится в конце 2022-го. На нём уже создают земляное полотно и заменяют водопропускные трубы на новые.
Напомним, в 2021 году также начнут ремонтировать пять участков федеральных трасс общей протяжённостью свыше 40 км в Алтайском крае. Осенью введут в строй обновлённый восьмикилометровый обход Павловска.
Ранее стало известно, что 400-километровый участок от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду планируют сделать полностью четырёхполосным.
Начать ремонт новой федеральной трассы хотели ещё в 2020 году. Но из-за пандемии планы пришлось скорректировать. Полностью её приведут в нормативное состояние к 2024 году. Из федерального бюджета ежегодно на ремонт будут выделять около 1,5 миллиарда рублей.
"Росавтодор" принял на баланс третью федеральную трассу осенью 2020-го. Причём разговоры об этом велись ещё с 2017 года. Ожидается, что Алтайский край будет экономить около 500 миллионов рублей в год после передачи дороги на федеральный баланс.
Комментарии
"Ранее стало известно, что 400-километровый участок от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду планируют сделать полностью четырёхполосным."
Это такая шутка?!
До Новосиба не могут сделать 4х полоску, вот уж где она просто необходима. До Горного тоже... А тут 400км, где трафик движения в разы меньше. Странная какая то шутка.
"7 км уже к ноябрю станет четырёхполосным", куры от смеха передохнут! СЕМЬ (!!!!!) километров делают с весны и до ноября!!!!! Это не работники, а бригада ленивцев!
Может и вправду, нанять бригаду китайцев, они за два дня сделают и денег в 100 раз меньше потратят!
Это же как надо "стараться" что бы 7 км все лето расширять! Случайно, это не та бригада которая строительством музея на пл. Октября занимается более 10 лет?