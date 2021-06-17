Житель Кузбасса выбросил с пятого этажа двух собак

Житель Кемерова выбросил двух бездомных собак из окна пятого этажа, животные погибли, сообщает региональное ГУ МВД.

15 июня на живодёра пожаловались сразу несколько очевидцев. Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что к случившемуся причастен ранее судимый 48-летний мужчина. Как оказалось, дворняг домой привела его жена, и горожанин устроил скандал.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кемеровчанин выкинул собак из окна", – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Биробиджана 15 раз выстрелил в домашнюю собаку, которая сидела на цепи. К счастью, пса удалось спасти.