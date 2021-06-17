В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина с Байденом

Встрече президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, предшествовала долгая подготовка как с российской стороны, так и с американской. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий в связи с этим саммитом, но сейчас можем сказать, что, в первую очередь, основываясь на оценке президента, прошёл он, скорее, со знаком плюс", – сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве и продлилась 4,5 часа. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.

Так, Путин заявил, что договорился с коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, главы государств выступили с совместным заявлением о том, что ядерная война не имеет победителей и её нельзя развязывать.