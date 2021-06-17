Прогрессивно и безопасно. Зачем использовать "облака" и как они помогают бизнесу

К понятию виртуаль н ого сервера относится использование облачных . То есть это такой же сервер, как и стационарный, если смотреть со стороны пользователя. Так как он получает в использование стационарного сервера арендованный набор инструментов и свободное пространство для хранения данных клиента. В большинстве случаев есть одна физическая машина, на которой располагаются несколько десятков, сотен виртуальных серверов, изолированных друг от друга различными системами безопасности.

Пользуются виртуальными серверами фрилансеры, государственные корпорации и структуры, коммерческие компании. Количество виртуальных серверов определяется из расчета нагрузки на мощности физической машины, которая появляется, исходя из сложности работ, выполняемых на каждом отдельном сервере и конкретного времени суток, в которое производится максимальная нагрузка на физическую машину.

К таким виртуальным серверам относится и RUVDS – международный хостинг провайдер, расположенный на 11-ти дата-центрах Москве (3 центра), Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Амстердаме. Посредством распределения сетей и требуемых мощностей клиентами достигается та скорость, которая им требуется. В зависимости от расстояния до дата-центров провайдера меняется скорость передачи данных. Так ближе к центру – выше скорость, но и стоимость за такую локацию тоже повышается. Ознакомиться можно по адресу vds .

Преимуществ у международного хостинга много:

- Ежемесячная цена услуги низкая по сравнению с другими, начинается за предоставляемый VPS от 30 рублей.

- Предлагаемый функционал виртуального сервера. В пакет предлагаемых услуг входит установка DDoS защиты, антивируса, видеокарты (рассчитывается под ваши нужды), панель управления хостингом Plesk, ISPmanager либо cPanel. Установка ходовой "операционки" Windows, Linux или нескольких. Стоимость аренды VPS напрямую зависит от установленной "операционки".

- Пинг к дата-центрам. При заинтересованности можно измерить пинг от вас к ближайшему дата-центру. Для бесплатного расчета объёма арендованной мощности под ваши задачи.

- Тестовая аренда. Можно воспользоваться бесплатным тестом любого VPS, в течение трех суток.

Провайдер набрал высокие оценки в отношении цена\качество. В тестировании со стороны ресурса Хабр принимали участие 18 зарубежных и российских провайдеров, среди которых RUVDS набрал высокие показатели.