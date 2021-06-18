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Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности курицы гриль

, ИА "Амител"
По словам врача, есть риск подхватить штамм кишечной палочки, который содержит крайне опасный токсин
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Медиаврач Александр Мясников предостерёг от покупки уличной курицы гриль. Об этом телеведущий рассказал в эфире канала "Россия 1".

Дело в том, что есть риск подхватить штамм кишечной палочки, который содержит крайне опасный токсин. И если лечить его антибиотиками, что и привыкли делать врачи, то последствия могут оказаться губительными.

"Антибиотик убивает эту кишечную палочку – она разрушается. И токсин, который был внутри, выходит наружу. Он может вызвать поражение почек и тяжёлую анемию. Смертность 30%", – объяснил специалист.

Ранее Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности колбасных изделий. По его словам, такие продукты повышают риск рака, а также вызывают эректильную дисфункцию у мужчин.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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