Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности курицы гриль

Медиаврач Александр Мясников предостерёг от покупки уличной курицы гриль. Об этом телеведущий рассказал в эфире канала "Россия 1".

Дело в том, что есть риск подхватить штамм кишечной палочки, который содержит крайне опасный токсин. И если лечить его антибиотиками, что и привыкли делать врачи, то последствия могут оказаться губительными.

"Антибиотик убивает эту кишечную палочку – она разрушается. И токсин, который был внутри, выходит наружу. Он может вызвать поражение почек и тяжёлую анемию. Смертность 30%", – объяснил специалист.

Ранее Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности колбасных изделий. По его словам, такие продукты повышают риск рака, а также вызывают эректильную дисфункцию у мужчин.