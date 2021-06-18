В Алтайском крае впервые дистанционно продали компанию с помощью нотариуса

Как сообщает сайт Алтайской краевой нотариальной палаты, возможность оформлять дистанционные сделки появилась у нотариусов России с вступлением в силу так называемого закона "о цифровом нотариате". Закон был подписан в конце 2019 года, но положение о дистанционных сделках и об удалённых нотариальных действиях вступило в силу 29 декабря 2020 года. Барнаульский нотариус Наталья Дрожжина, проводившая данную сделку, рассказала amic.ru, что москвичи купили долю в одном из акционерных обществ Алтайского края.

Как отмечают нотариусы, по уровню безопасности дистанционный формат сделки, которая происходит в нотариальной конторе, не уступает традиционному. Нотариусы проводят всю юридическую подготовку, продавец и покупатель видят друг друга в мониторе компьютера или на телевизионном экране в режиме реального времени. Участники подписывают договор с помощью простой электронной подписи, которая создаётся сторонами на специальном планшете. Нотариус подкрепляет договор своей усиленной квалифицированной электронной подписью, рассказала Наталья Дрожжина.

Теперь расстояние – не препятствие. Не нужно тратить ни время, ни деньги на переезды и перелёты, что важно как для бизнесменов, так и для простых граждан. Ведь с помощью нотариуса теперь возможно совершать практические любые дистанционные сделки: купить-продать недвижимость, заключить брачный договор, алиментное соглашение и др.