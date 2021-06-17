Песков заявил об отсутствии у властей планов на тотальную вакцинацию россиян от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают тотальную вакцинацию жителей страны от коронавируса. Об этом он сказал в ходе встречи с журналистами, сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что прививка от COVID-19 в России обязательна только для отдельных категорий граждан. Он отметил, что с такими темпами распространения инфекции это вполне оправданный подход. Отдельно пресс-секретарь заметил, что саму суть отношения к проблеме это не меняет.

Напомним, что различные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели уже в Москве, Санкт-Петербурге и ещё восьми регионах. В частности, в Подмосковье перестанут допускать к работе водителей такси и автобусов, которые не прошли вакцинацию. В самой же Москве власти постановили привить 60% работников.