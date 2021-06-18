Проект "Белокуриха Горная" победил во всероссийском конкурсе

Проект курорта "Белокуриха Горная" (ранее "Белокуриха-2", – прим. ред.) стал победителем Всероссийской премии "Эксперт года – 2021". Этот конкурс посвящён лидерам бизнес-индустрии, которые реализуют значимые общественные инициативы. Как сообщили в пресс-службе "Курорт Белокуриха", в этом году мероприятие впервые прошло на федеральном уровне в Николаевском дворце в городе Санкт-Петербурге. Имена победителей назвали 15 июня.

Значимый проект для страны

За победу в номинации "Туризм, сервис и HoReCa" в этом году боролись десятки претендентов. Комиссия их отбирала со всей России. В финал же вышли только три проекта. А победителем стало акционерное общество "Курорт Белокуриха".

Презентовал проект на конкурсе заместитель генерального директора акционерного общества Олег Акимов. По его словам, в конкурсной заявке была рассказана вся десятилетняя история объекта.

"Весной нам пришло приглашение от организаторов конкурса: они отбирали наиболее значимые для страны проекты. В заявке мы рассказали всё о "Белокурихе Горной" за её десятилетнюю историю: необходимость создания, лечебные факторы, переговоры и поиск финансирования, включение в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма", поиск инвесторов, строительство внутренних дорог, объектов и маршрутов, создание парка.

Ключевым моментом моего выступления в финале, безусловно, стал итог командной работы – включение кластера "Предгорья Алтая" (в который входит "Белокуриха Горная") в нацпроект по туризму", – рассказал Олег Акимов.

Премиальный курорт

Туркластер "Белокуриха Горная" вызывает большой интерес среди инвесторов. Так, на территории зоны планируется создание премиального курорта от международной сети клиник "Гранд-Крио". Соответствующее соглашение подписали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и основатель компании "Гранд-Крио Алтай" Владимир Шуппо 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Предполагается, что это будет гостиничный комплекс с круглогодичной клиникой превентивной медицины под брендом "Гранд-Крио".

В правительстве Алтайского края отмечают, что развитие туркластера "Белокуриха Горная" является одним из приоритетных.

"Инвесторы уже начали освоение этой территории, реализацию своих проектов. Первые объекты для отдыха уже построены. Проект, о котором мы договорились, подписав соглашение, предполагает строительство достаточно большого отеля и клиники, увеличение числа рабочих мест. Кроме того, происходит формирование уровня, на который будут ориентироваться все остальные инвесторы, по созданию инфраструктуры отдыха и лечения в этой части Алтайского края", – подчеркнул Виктор Томенко.

Глава региона также напомнил, что в Ростуризм направлены предложения о включении ряда туробъектов в новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

Что известно о "Белокурихе Горной"

"Белокуриха Горная" – это проект создания совершенно нового курорта в уникальной предгорной местности Алтайского края, в 10 километрах от действующего курорта Белокуриха. Это первый за постсоветскую историю России курорт, который строится с нуля. Проект создаётся в рамках федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".

Здесь уже построена живописная высокотехнологичная дорога-серпантин, возведён мощный электросетевой комплекс, завершается прокладка водоснабжения. На территории туркластера работает историко-архитектурный комплекс "Андреевская слобода", размещено множество интереснейших арт-объектов, проложены туристические маршруты, а в феврале 2021 года открылся первый отель.

Что известно о премии "Эксперт года"

Цель X премии "Эксперт года – 2021" – определить лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы. В противовес рейтингам первых лиц и известных медиаперсон премия "Эксперт года" посвящена людям непубличным, от чьей работы зависит будущее. Лауреатами премии "Эксперт года" становятся и маститые эксперты, и молодые профессионалы, которые заявили о себе громкими проектами в сферах бизнеса, политики, медицины, культуры, благотворительности и других отраслей деловой и общественной жизни. Ежегодная премия "Эксперт года" традиционно становится открытой площадкой для признания экспертов в наиболее актуальных сферах деловой и общественной жизни регионов России.