Пять домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле

"Росводоканал Барнаул" устраняет повреждение на водопроводе в Октябрьском районе. Без холодной воды временно остались пять домов: на проспекте Калинина 1а, 8а, а также улице Профинтерна, 24, 39 и 45.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сотрудники организации устраняют нештатную ситуацию на водоводе диаметром 500 мм на аллее по улице Профинтерна.

Сейчас идет подготовка к земляным работам. При устранении повреждения планируется задействовать четыре единицы техники и одну бригаду работников.

Жители домов могут заказать подвоз воды. Заявки можно оставлять через справочный телефон "Водоканала" – 500-101.