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"Дело не в доверии": о чём договорились Путин и Байден на встрече в Женеве

, ИА "Амител", Полина Жданова
Лидеры двух государств обсудили Украину, санкции, оппозицию и перспективу развития новой холодной войны
Фото: news2world.net

Фото: news2world.net

16 июня в Женеве прошла первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Лидеры государств обсудили текущую политическую повестку, острые моменты во внешней политике и направления совместной дипломатической работы. Amic.ru собрал самые важные тезисы деловой беседы президентов.

Украинский вопрос

Украина часто становится "яблоком раздора" и причиной многочисленных санкций России и США. Это связано и с военными учениями, и с делением границ, и со стремлением обеих держав регулировать то, что происходит на территории Украины. Владимир Путин на пресс-конференции после беседы с Байденом сказал журналистам, что вопрос Украины обсуждался не очень подробно, однако лидеры государств пришли к общему знаменателю.

"Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчёт вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать", – отметил Путин.

Минские соглашения – это документ, подписанный главами самопровозглашённых Луганской и Донецкой республик, лидерами Украины, России и представителями ОБСЕ. Согласно ему власти Украины должны:
– с 2015 года на территории Украины, Луганска и Донецка прекратить военные действия и отвод тяжёлого вооружения на безопасное от границ расстояние;
– обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех";
– обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма;
– наладить контроль над банковской сферой со стороны украинских властей и др.
Джо Байден согласился с тем, что необходимо помогать Украине поддерживать территориальную целостность и совместно с Россией заниматься дипломатической работой для отслеживания выполнения Минских соглашений.

Санкции и отношения России и США

Обсудили президенты и отношения США и России, а также бесчисленное количество санкций, которые американские власти устанавливают российским. Однако после обсуждения Путин подчеркнул, что всё же не может до деталей понять или предсказать ход мыслей лидера США и его сторонников по вопросу санкций, но отметил, что если Вашингтон введёт новые ограничения сразу после встречи, как произошло после саммита с Дональдом Трампом в 2017 году, то это будет означать очередную упущенную возможность для нормализации двусторонних отношений.

"Безусловно, санкции повлияли на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития России, но ничего критического здесь нет. А понимание мотивов сторон рождается в ходе переговоров. Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться", – сказал Путин.

И всё же частично дипломатические шаги к примирению держав на встрече президентов были установлены. Например, они договорились о возвращении в столицы послов и обмене заключёнными.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера", – прокомментировал президент России.

Он также подчеркнул, что дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество США и России зависит в большей степени от американской стороны и их ограничений, поэтому прогнозировать развитие внешнеполитических событий в этой области пока сложно.

Будет ли холодная (или не холодная) война?

Оба лидера государств сошлись на том, что не хотели бы накалять обстановку до крайних мер и тем более до развязывания войны – неважно, холодной или нет.

"Я думаю, что последняя вещь, которой хочет Путин, – это холодная война. Представьте: у вас есть более чем 1000-километровая граница с Китаем. Вы в ситуации, когда вам нужно поднимать свою экономику. Я не думаю, что в этом положении он руководствуется соображениями холодной войны в отношениях в США. Я верю, что он это понимает", – заявил Байден на пресс-конференции американским СМИ.

Президент США также отметил, что Россия не готова складывать оружие, но выразил надежду, что в интересах обоих государств развязывать военные действия никто не станет.

"Мы не хотим оказаться в условиях ядерной войны, в ней не может быть победителей. Да, возможно, Владимир Путин ожидает, что мы пытаемся его сместить, но не думаю, что это вера является его движущей силой, способной развязать вооружённый конфликт", – добавил Байден.

Протесты в США и российская оппозиция

Затронули Байден и Путин также тему политических протестов и осуждения Навального. На вопрос об известном оппозиционере российский президент ответил так: "Его объявили в розыск, и, зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что (он) сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным".

Байден же отметил, что если Навальный вдруг умрёт в тюрьме, последствия этого события станут для России разрушительными.

"Люди не будут верить [американскому] президенту, если он не защищает их права, это ДНК Америки, и этот вопрос всегда будет стоять на повестке. Как я могу быть президентом и не говорить о правах человека? Я буду продолжать говорить об этом. Мы не берём наши права у правительства. Мы обладаем ими с рождения. Это то, почему мы обеспокоены ситуацией с Навальным и мы будем поднимать этот вопрос, потому что это то, кто мы есть", – отметил президент США.

В ответ Владимир Путин выразил сочувствие американскому народу по поводу движения BLM (началось, когда полицейские застрелили при задержании темнокожего мужчину).

"Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобные протесты происходили на её территории. Мы сделаем всё, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чём", – сказал Путин.

Байдену ответ не понравился, он счёл сравнение некорректным. "С одной стороны: преступники вламываются в Капитолий, убивают офицера, а здесь люди, которые выступают с защитой своих прав", – выразил несогласие лидер США.

Контроль кибербезопасности

Конечно же, в очередной раз США и Россия затронули тему хакерских атак на политические ресурсы. По словам Путина, именно эту тему они обсуждали дольше всего, президент России убеждал оппонента в том, что лидером по кибератакам является США. А России нет даже в "призовой тройке".

"Хочу вас проинформировать о вещах, которые, в общем-то, известны, но не широкой публике. Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США, на втором месте Канада, потом две латиноамериканские страны. Россия в этом списке стран, с территорий или с киберпространств которых осуществляются кибератаки разного рода, как видите, не значится", – сказал Путин.

По его словам, только в 2020 году Россия получила 10 запросов из США по поводу кибератак на американские объекты, и уже два запроса с начала 2021 года. А Россия направила в США 45 таких запросов в 2020-м и уже 35 – с начала 2021-го. При этом российские службы дали ответы на запросы американских, а в ответ ничего не получили.

"Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для США в частности, и для РФ – в таком же объёме", – подчеркнул Путин.

В свою очередь, Джо Байден предложил создать "критичную инфраструктуру" – список объектов, на которые кибератаки недопустимы в любом случае.

"Я дал список, если не ошибаюсь, из 16 секторов, определяемых как критическая инфраструктура законами США – от энергетики до водных систем, которые не должны подвергаться нападениям и атакам. Обе страны будут работать над пониманием того, что должно находиться за пределами атак и над конкретными кейсами", – сказал Байден.

Итоги переговоров

Оба президента заявили, что встречей удовлетворены. Байден отметил, что беседа прошла в позитивной и непринуждённой манере, напряжения в ходе разговора не возникало. Им хватило 3,5 часа, чтобы обсудить все насущные проблемы и вопросы (вместо заявленных изначально пяти).

Путин сказал, что разговор был открытый, без лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Обе стороны продемонстрировали желание понять друг друга и искать пути к налаживанию отношений.

"Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", – говорится в заявлении президентов РФ и США, опубликованном на сайте Кремля.

Будет ли какое-то активное взаимодействие стран сразу после разговора – пока неизвестно. Но, как отметили лидеры двух держав, предпосылки к дипломатическому налаживанию связей есть.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

18.06.2021 08:10
- гость -

Нам, простым "червям", от этих разговоров толка нет. Цены в магазинах , на ЖКХ, бензин не упадут и зарплаты не прибавят

18.06.2021 08:46
гость

Если санкций не будет, то цены в магазинах, на ЖКХ, бензин и зарплаты будут лучше

18.06.2021 08:47
гость

Если будет война, то цены в магазинах, на ЖКХ, бензин и зарплаты будут еще хуже

18.06.2021 08:55
- гость -

Если будет война,


С кем воевать собрался, вояка диванный?

18.06.2021 09:02
гость

Я думаю, что последняя вещь, которой хочет Путин — это холодная война. Представьте: у вас есть более чем 1000-километровая граница с Китаем. Вы в ситуации, когда вам нужно поднимать свою экономику. Я не думаю, что в этом положении он руководствуется соображениями холодной войны в отношениях в США

Очевидная вещь, что нам не нужна холодная война с США, но причем здесь 1000-километровая граница с Китаем? Зачем он границу с Китаем приплел? Типа, Китай на нас скоро нападет, поэтому нам надо дружить с США? Ну так и США с такой же вероятность может на нас напасть

18.06.2021 09:03
гость

18.06.2021 08:55
- гость -
С кем воевать собрался, вояка диванный?

Слов "Если" для тебя слишком сложно, тупень смешной

18.06.2021 09:10
- гость -

18.06.2021 09:03
А, ты уже воюешь. Понятно.

18.06.2021 09:10
гость

С кем воевать собрался, вояка диванный?

Два президента говорили, как исключить войну, ты кому из них вопрос задаешь, чудак на другую букву?

18.06.2021 09:11
гость

18.06.2021 09:10
- гость -
А, ты уже воюешь. Понятно

я же написал, что слово "Если" для тебя слишком сложно

18.06.2021 09:16
гость

Оба лидера государств сошлись на том, что не хотели бы накалять обстановку до крайних мер и тем более до развязывания войны – неважно, холодной или нет.

Они с кем воевать собрались, вояки диванные?

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