Московские работодатели начнут отстранять сотрудников, которые отказались прививаться

Власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые откажутся от вакцинации. О таком решении сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов по итогам встречи с чиновниками.

"Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (предпринимателей, – прим. ред.) наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", – цитирует его слова ТАСС.

Напомним, что водители такси и автобусов в Подмосковье, которые не прошли вакцинацию, к работе допускаться не будут. Их отключат от заказов через агрегаторы после 15 июля.