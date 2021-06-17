Такой день. Скандал вокруг мусорного полигона и новые меры из-за COVID-19 в Алтайском крае

Правительство Алтайского края рассмотрит введение дополнительных мер профилактики против распространения коронавирусной инфекции. Как отметил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев, в госпиталях уже создают дополнительные места, а режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 никто не снимал.

В Первомайском районе Алтайского края разрастается скандал вокруг возможного строительства полигона ТКО: жители села Берёзовка жалуются, что мусор с "современного" объекта будет разлетаться по округе и нанесёт угрозу окружающей среде.

Позднее стало известно, что решение о строительстве в Первомайском районе Алтайского края экотехнопарка с полным циклом обработки ТКО будут принимать после общественных обсуждений и получения разрешительных документов от надзорных органов. Так ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минприроды региона.

Экс-министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев получил взятку деньгами, которые были спрятаны в упаковку от элитного алкоголя. Передача второй части взятки состоялась незадолго до Нового года в личном кабинете Дементьева. За это руководитель Минтранса якобы обещал заключить несколько контрактов с компанией "Бриз-Запад".

Четырёхлетнюю девочку, одну из пострадавших в мае на батуте в Барнауле, отключили от аппарата ИВЛ и перевезли из больницы скорой помощи в детскую. Однако, по словам её мамы Марины, ребёнок по-прежнему находится в очень тяжёлом состоянии и врачи не дают никаких конкретных прогнозов. Известно лишь, что девочка нуждается в длительном лечении и реабилитации.