Минсельхоз РФ отметил снижение оптовых цен на основные продукты питания

Минсельхоз РФ отметил снижение средних оптовых цен в большинстве отслеживаемых категорий продуктов питания на минувшей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным на 16 июня, среди плодоовощной продукции наибольшее снижение показали цены на огурцы (-3,8%) и томаты (-4,3%). Цены на картофель, морковь, капусту и лук сохранились на стабильном уровне или продемонстрировали незначительный рост (от 0,1% до 0,6%), а яблоки, напротив, подешевели (-0,9%).
Цены на сахар и подсолнечное масло за прошедшую неделю не изменились и составили 36 рублей за килограмм и 94,2 рубля за литр. Кроме того, зафиксировали снижение цен на мясо кур (-0,7%), баранину (-2,6%), куриные яйца 1-й и 2-й категорий (-0,9% и -1,1% соответственно), а также сырое молоко (-0,1%). Цены на продукцию мукомольной и хлебопекарной промышленности за неделю практически не изменились.
"Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижение", – заключили в ведомстве.
Ранее власти Алтайского края прокомментировали ситуацию на рынке молока в регионе. Отмечалось, что закупочные цены снижаются, но их уровень выше, чем в прошлом году.
Комментарии
"Ценовая ситуация остается стабильной"
Этого и достаточно в новостях - а то пойдешь за покупками , а там всё не так!!!!
Стабильно... стабильно растёт.
сейчас выгодно вкладываться в свеклу, морковь, капусту
борщ нынче по цене белуги
18.06.2021 09:32
- гость -
борщ нынче по цене белуги
Поржал, для вас проблема купить одну морковку и одну свеклу на борщ?
Картошка на базаре по 45 рублей, дешевле, чем на Украине.
Поржал, для вас проблема купить одну морковку и одну свеклу на борщ?
Картошка на базаре по 45 рублей, дешевле, чем на Украине.
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Сметана нужна в борщ, мясо нужно, томаты нужны. Рублей 400 борщ выходит.
+ Лимон
+ Лук и зелень
18.06.2021 09:39
- гость -
ржите дальше, не обляпайтесь
Сезонное снижение цен возможно при получении обильного урожая овощей.
А у нас морковка с Израиля по 100 руб за кило.