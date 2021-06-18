Минсельхоз РФ отметил снижение оптовых цен на основные продукты питания

Минсельхоз РФ отметил снижение средних оптовых цен в большинстве отслеживаемых категорий продуктов питания на минувшей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным на 16 июня, среди плодоовощной продукции наибольшее снижение показали цены на огурцы (-3,8%) и томаты (-4,3%). Цены на картофель, морковь, капусту и лук сохранились на стабильном уровне или продемонстрировали незначительный рост (от 0,1% до 0,6%), а яблоки, напротив, подешевели (-0,9%).

Цены на сахар и подсолнечное масло за прошедшую неделю не изменились и составили 36 рублей за килограмм и 94,2 рубля за литр. Кроме того, зафиксировали снижение цен на мясо кур (-0,7%), баранину (-2,6%), куриные яйца 1-й и 2-й категорий (-0,9% и -1,1% соответственно), а также сырое молоко (-0,1%). Цены на продукцию мукомольной и хлебопекарной промышленности за неделю практически не изменились.

"Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижение", – заключили в ведомстве.

Ранее власти Алтайского края прокомментировали ситуацию на рынке молока в регионе. Отмечалось, что закупочные цены снижаются, но их уровень выше, чем в прошлом году.