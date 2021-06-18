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Куда обратиться, если деньги нужны прямо сейчас: виды финансовых продуктов

, ИА "Амител"
Рассказываем о банках, ломбардах и МФО

Есть разные способы получения денег в течение одного дня или нескольких часов, начиная от микрокредитов и заканчивая ломбардами. Если вам крайне срочно понадобилось получить заём – обращайтесь только в специализированные и проверенные компании. Какие они бывают и чем отличаются друг от друга.

Основные виды срочных финансовых продуктов

Выбирая услугу, нужно определиться с основными пунктами:

  • суммой кредита – рассчитайте оптимальную нагрузку, с которой точно справитесь;

  • сроками – подумайте, как быстро сможете вернуть заём;

  • условиями – учитывайте индивидуальные особенности кредитных продуктов, например, в одном случае потребуется залог, в другом можно получить деньги не выхода из дома (онлайн).

Суть срочных финансовых продуктов в том, что деньги выдаются буквально здесь и сейчас, когда они нужны не завтра, а именно сегодня. Такие услуги актуальны, когда нет времени на подготовку документов или поиски поручителей, длительное ожидание решения по заявке и прочие формальности.

Виды таких продуктов

  • Микрокредиты – один из самых удобных и быстрых вариантов, полный онлайн-режим.

  • Ломбарды – кредитование под залог имущества (золота, техники, дорогих часов и т.д.).

  • Автоломбарды – кредиты под залог транспортных средств.

  • Банки – некоторые организации предлагают экспресс-кредиты.

Это основные варианты, но между ними много отличий.

Микрокредитование – онлайн-режим, скорость, удобство

Микрозаймы созданы для того, чтобы решать финансовые вопросы быстро и легко. Сервисы работают в режиме онлайн и предлагают простой способ получения нужной суммы:

  • регистрируетесь и указываете параметры кредита;

  • отправляете заявку;

  • при положительном решении получаете заём на карту.

Классический заём на карту предусматривает получение небольших и средних сумм сроком до 30 дней, но вернуть деньги можно в любое время. Плюс в том, что проценты платятся только за фактическое время пользования займом – если всё вернете в течение трех дней, именно за этот срок и переплатите.

Другие преимущества микрозаймов

К плюсам микрокредита можно отнести:

  • минимум формальностей (достаточно иметь один-два личных документа);

  • возможность оформления первого займа без процентов;

  • удобный способ получения – на карту;

  • высокие шансы на одобрение кредита.

Микрозаём оформляется в режиме онлайн. Идти никуда не нужно. Заявка подаётся с компьютера или телефона. Вы можете взять деньги, находясь где угодно, например, в магазине – увидели новенький смартфон, захотели купить, но в кошельке и на карте пусто. Заходите на сайт микрокредитной компании и отправляете заявку, уже через несколько минут ваша карта пополняется нужной суммой. Это удобно.

Ломбарды – деньги под залог имущества

Принцип работы ломбардов прост и понятен – сдаёте какое-то имущество, например, золотое изделие, получаете за него деньги под проценты. В обозначенный срок нужно вернуть заём. Если не сможете (не захотите), тогда залог останется у ломбарда и обязательства по кредиту будут сняты. Минус такого варианта в том, что рыночная стоимость залогового имущества выше, чем сумма, которую предлагает ломбард.

Плюсы ломбардов:

  • простые условия (не нужны справки и т.д.);

  • быстрые сроки;

  • низкие риски в плане финансовых обязательств.

Из минусов можно выделить высокую процентную ставку, возможность потерять ценную для вас вещь, необходимость иметь залог (этот способ подходит тогда, когда есть что сдавать).

Автоломбарды работают по аналогичному алгоритму, но выплаты осуществляются по графику, поскольку речь идёт о более крупных кредитах. Этот вариант подходит именно тогда, когда нужна большая сумма.

Банки – кредитование, доступное не всем

Банки ужесточают требования к заёмщикам, поэтому данный вариант доступен далеко не всем. Если кредитная история в порядке, тогда есть вероятность получить деньги в самые короткие сроки. Кредит в банке обычно берут тогда, когда требуются крупные суммы – на дорогой ремонт, покупку авто и т.д.

Какой кредитный продукт выбрать? Всё зависит от целей. Если нужно "перехватить" небольшую сумму на короткий срок, тогда подойдёт микрокредит, его можно взять прямо из дома за несколько минут. При быстром возврате переплата будет минимальной. Если возникает необходимость в больших деньгах, тогда можно рассмотреть автокредит или банк, но последние два варианта имеют свои ограничения – в первом случае нужно иметь машину, во втором – соответствовать требованиям кредитного учреждения.

Свидетельство о регистрации ООО МКК "КВАТРО". ОГРН: 1195476044609. Свидетельство от 01.08.2019.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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