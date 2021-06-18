В Барнауле ограничат парковку по улице Германа Титова

Дорожники ограничат парковку на улице Германа Титова с 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"8 июля по нечётной стороне ул. Германа Титова на участке от ул. 10-й Западной до ул. Малахова будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку транспортных средств. Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, это необходимо для повышения пропускной способности улицы", – сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что схемы движения автобусов маршрутов № 10, 47 и 110 временно изменят в связи с перекрытием улицы Взлётной в Барнауле. Движение транспорта в районе здания № 30 закроют с 20:00 18 июня по 20:00 20 июня.