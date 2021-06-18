День отмены рабства сделали национальным праздником в США

Президент США Джо Байден подписал указ о признании Дня отмены рабства национальным праздником. 19 июня теперь официально является выходным, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы провозглашаем 19 июня тем, чем он должен быть, – федеральным праздником. Праздником наряду с другими: Днём независимости, Днём труда, в честь военнослужащих, которые служили и погибали", – сказал Байден.

Проект закона однозначно утвердили в Сенате Конгресса США и Палате представителей.

Напомним, что рабство в США отменил 16-й президент Авраам Линкольн. Прокламацию об освобождении рабов он подписал 1 января 1863 года. В декабре 1865 рабство фактически отменили принятием 13-й поправки в конституцию.