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День отмены рабства сделали национальным праздником в США

, ИА "Амител"
Теперь это официальный выходной
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден подписал указ о признании Дня отмены рабства национальным праздником. 19 июня теперь официально является выходным, сообщает ТАСС.

"Сегодня мы провозглашаем 19 июня тем, чем он должен быть, – федеральным праздником. Праздником наряду с другими: Днём независимости, Днём труда, в честь военнослужащих, которые служили и погибали", – сказал Байден.

Проект закона однозначно утвердили в Сенате Конгресса США и Палате представителей. 

Напомним, что рабство в США отменил 16-й президент Авраам Линкольн. Прокламацию об освобождении рабов он подписал 1 января 1863 года. В декабре 1865 рабство фактически отменили принятием 13-й поправки в конституцию. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.06.2021 12:22
- гость -

Теперь в этот день, белые американцы, стоят на колене)))

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