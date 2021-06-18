Актуальное образование: АлтГПУ запускает новые программы бакалавриата и магистратуры

АлтГПУ запускает 13 новых образовательных программ бакалавриата и магистратуры. У будущих студентов педвуза появилась возможность получить уникальное для Сибири образование по актуальным направлениям, востребованным на рынке труда.

Так, "Физическая культура и технология" – единственная в Сибири подобная программа бакалавриата. Её преимущества – высокая востребованность специалистов и практическая совместимость профилей. Студенты овладеют физкультурно-спортивными, медико-биологическими и технологическими дисциплинами (графика, робототехника, моделирование).

Образовательная программа бакалавриата "Экономика и право" даёт возможность устроиться на работу в области общего и профессионального образования, в правоохранительных органах и коммерческих структурах.

Лингвистический институт АлтГПУ открывает новую программу бакалавриата "Английский язык и китайский язык". Изучение китайского языка начинается на первом курсе. За период обучения студенты станут высококлассными преподавателями двух иностранных языков, получат базовые переводческие навыки. Реализации программы способствует активное и долгосрочное сотрудничество АлтГПУ с вузами КНР, программы международной академической мобильности.

"Филологическое образование и дополнительное образование (молодёжная журналистика)". Получаемая квалификация – бакалавр. Эксклюзивная программа на рынке образовательных услуг края и соседних регионов. Подготовка по программе позволит овладеть методикой преподавания русского языка и литературы и получить базовые знания в сфере журналистики и допобразования.

На программе "Прикладная информатика: информационное обеспечение бизнес-процессов" будут готовить специалистов, способных обеспечить эффективное решение различных задач информатизации бизнес-отрасли.

А на программе "Математика и физика" выпустят специалистов широкого профиля, которые смогут преподавать математику, физику и астрономию в школах, лицеях, гимназиях, техникумах и колледжах.

Кроме указанных выше, АлтГПУ запустил программу бакалавриата "Начальное образование и дошкольное образование", а также программы магистратуры "Педагогическая инноватика в воспитании", "Управление начальным образованием и экспертиза образовательной деятельности", "Математическое образование и информационные технологии", "Исторический и туристический потенциал Большого Алтая", "Правовое образование и защита прав несовершеннолетних", "Управление системами общего и дополнительного образования".

Приёмная кампания в вузе начинается с 18 июня. Узнать подробности можно по телефону: 8 (3852) 62-95-39, 8 (3852) 20-58-17 или на сайте.