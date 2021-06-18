Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3336, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 83 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 772. Выздоровели 47 122 человека (+14 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 33, Бийск – 11, Камень-на-Оби – 7, Новоалтайск – 6, Яровое – 4, Рубцовский, Смоленский районы – по 3 заболевших, Первомайский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бийский, Косихинский, Красногорский, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Советский, Солтонский, Тальменский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 249 пациентов, из них 104 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 278 коек.