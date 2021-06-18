"Единая Россия" представила результаты работы в Госдуме VII созыва

"Единая Россия" в 2016 году шла на выборы с ясной, чёткой, развёрнутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Главной её составляющей было решение социальных проблем, отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев на брифинге 17 июня, сообщает сайт партии ER.ru.

"В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента по поддержке семей с детьми – увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребёнка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране", — рассказал Исаев.

Отдельно он отметил систему социального контракта, которая получила развитие при поддержке "Единой России".

"Она не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации — из бедности в средний класс", — подчеркнул он.

В решении проблемы повышения благосостояния большую роль сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного человека. С 2021 года этот показатель его превысил. Помимо этого, в условиях пандемии "Единая Россия" совместно с правительством и под руководством президента работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса. В том числе одним из шагов стало принятие закона о дистанционной работе — он помог защитить права людей, которые перешли на вынужденную удалёнку.

"С середины 2020 года число людей, работающих дистанционно, увеличилось с 60 тысяч до 6 млн человек. Было необходимо оперативно принять поправки в трудовое законодательство. Мы провели совещания, встречи, консультации с профсоюзами, работодателями, экспертами в области труда и приняли их", — сказал Андрей Исаев.

Это повлекло за собой комплексные изменения в данной сфере — в частности были приняты поправки в закон о занятости, которые закрепляют электронное взаимодействие с профильными службами, отметил парламентарий. В целом был упрощён порядок получения социальных выплат — например, для назначения пенсий по инвалидности теперь не нужно собирать большое количество документов, всё происходит автоматически.

"Цифровизация коснулась и здравоохранения. Благодаря тем решениям, которые сегодня приняты, человек имеет возможность получить консультацию врача онлайн — в том числе находясь за тысячи километров от специалиста. Он может оформить электронный больничный лист, заказать на дом лекарства через интернет" — отметил первый замруководителя фракции "Единой России".

Переход в онлайн многих госуслуг может стать одним из направлений работы в дальнейшем, сказал Андрей Исаев.

"Работа, чтобы поставить современные технологии на службу человеку, сделать государство максимально удобным для жизни людей, будет продолжена и в следующем созыве. С использованием таких ресурсов, как социальное казначейство, режима "одного окна", — отметил он.

Не менее важной задачей Госдумы текущего созыва стало финансовое обеспечение поручений президента, отметил председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"). В VII созыве были приняты законы, которые будут действовать и после ковида.

"Создание народного бюджетирования, когда серьёзные средства выделяются на местные инициативы, которые рождаются в обсуждении муниципалитетов с гражданами, того, что необходимо в данный момент, даёт совершенно новый импульс для развития бюджетной системы", — подчеркнул Андрей Макаров.

Кроме того, хорошо себя зарекомендовал закон о самозанятых. Сегодня их более 2,3 млн человек, отметил парламентарий.

"В нынешнем созыве Госдумы заложен серьёзный фундамент для дальнейшей работы. Мы смогли аккумулировать средства, создать очень эффективный механизм для работы, который сегодня позволяет стране решать ещё более амбициозные задачи по повышению качества жизни людей и конкурентоспособности страны", — заключил он.

В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений президента, отметил Андрей Исаев. В первую очередь, речь идёт о выравнивании бюджетных возможностей регионов.

"Это значит предоставление всем гражданам — независимо от того, в какой территории они проживают, — равных возможностей по доступу к социальным благам и услугам, достойной работе и достижениям культуры", — сказал он.

Кроме того, будет продолжаться работа над развитием программы комплексного развития сельских территорий, которую инициировала "Единая Россия", и комплексного благоустройства городов — включая транспортную и социальную инфраструктуру. При этом в приоритете партии будет борьба с бедностью.

"Эту задачу поставил президент — к 2030 году вдвое сократить бедность в России. А значит, [необходимы] развитие системы адресной социальной помощи и работа, в том числе экономики, на повышение доходов наших граждан", — подчеркнул Андрей Исаев.

В Алтайском крае по инициативе фракции "Единой России" были приняты ряд значимых для региона законопроектов.

"Для края крайне актуален вопрос развития социальной инфраструктуры на селе. За прошедшие пять лет при поддержке партии удалось значительно продвинуться в этом вопросе. Решить поставленные в 2016 году задачи помогли партийные проекты", – отметил спикер АКЗС, секретарь Регионального отделения партии Александр Романенко.

С 2016 по 2020 год при поддержке "Единой России" было отремонтировано и построено 60 больниц и поликлиник, 63 ФАПа в сёлах, отремонтировано и дооснащено оборудованием 82 детские поликлиники. За пять лет удалось значительно обновить автопарк скорой помощи.

"Для поднятия авторитета профессии педагога в крае принят закон о статусе педагогического работника. В нём урегулированы вопросы наставничества, привлечения молодых специалистов, профессиональной этики, прописаны меры нематериальной поддержки педагогов. В 2020 году мы поддержали инициативу губернатора и приняли краевой закон о введении налога на профессиональный доход – так называемого налога для самозанятых. Во многом благодаря этим мерам удалось вывести "из тени" более 16 тысяч человек", — рассказал спикер АКЗС, секретарь Регионального отделения партии Александр Романенко.

Напомним, 9 июня председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал старт отчётной кампании партии и подвёл итоги её работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной всё это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений "Единой России" проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.