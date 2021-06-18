Двое жителей Алтайского края организовали бизнес по продаже краденых дров

В Алтайском крае полицейские задержали двух жителей Ребрихинского района, которые перевозили по трассе краденые дрова, сообщили в региональном ГУ МВД.

"Установлено, что два знакомых организовали бизнес по продаже дров. Они незаконно рубили сосны в ленточном бору, а далее кололи их на дрова и реализовывали среди местного населения", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, ущерб от действий подозреваемых составил почти 30 тысяч рублей. У мужчин изъяли трактор, две бензопилы и около 15 кубометров древесины, распиленной на чурки для продажи.

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ ("Кража").