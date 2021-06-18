В "Единой России" рассказали, как обновили системы здравоохранения и образования в стране

Борьба с коронавирусом потребовала экстренных мер реагирования. В их числе – наделение кабмина полномочиями по регулированию рынка лекарств и сферы медицинских услуг. "Единая Россия" обеспечила законодательные изменения в максимально сжатые сроки, сообщает сайт партии ER.ru.

"Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдалённых населённых пунктах. Упрощён и ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных. Кроме того, затраты на покупку лекарств по рецепту врача можно вернуть с помощью социального налогового вычета. При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока", – отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Александр Петров.

По инициативе партии также была законодательно обеспечена возможность получить удалённую консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде. "Единая Россия" обеспечила принятие изменений в бюджет, за счёт которых в разгар пандемии 18 млрд рублей выделили на строительство инфекционных стационаров.

При этом, обратил внимание парламентарий, государство продолжило выполнять обязательства по развитию системы здравоохранения. Пять тысяч новых машин скорой помощи поступят в регионы уже до 2023 года, а в сёла и малые города поставят 500 мобильных медкомплексов для оказания помощи жителям.

Кроме того, за последние несколько лет в Алтайском крае серьёзно усовершенствована инфраструктура медицинских организаций. По словам заместителя руководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС, победителя предварительного голосования Ирины Солнцевой, развитию первичного звена медицины депутаты фракции уделили особое внимание.

"Многие из нас в краевом парламенте представляют интересы жителей сельских районов, поэтому для нас было особенно важно развитие и укрепление первичного медицинского звена. В период с 2016 по 2020 год в крае при поддержке "Единой России" было отремонтировано и построено 60 больниц и поликлиник, появилось более 60 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтированы и получили оборудование более 80 детских поликлиник", – рассказала Ирина Солнцева.

Она добавила, что за пять лет в крае удалось значительно обновить парк автомобилей скорой помощи – за счёт средств федерального и краевого бюджетов было приобретено 217 автомобилей на общую сумму более 676 млн рублей.

Параллельно с этим совершенствуется система медицинской помощи, в том числе – для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями.

"Федеральный бюджет на здравоохранение в части лекарственного обеспечения теперь будет считаться буквально пофамильно. Каждый человек должен войти в федеральный регистр пациентов по нозологиям, где математически будет высчитываться, какие лекарства ему нужны и сколько они примерно стоят. Это означает, что должны быть выделены деньги на их лечение. Наконец, принята программа лечения орфанных заболеваний и создан фонд "Круг добра", – подчеркнул Александр Петров.

Партия последовательно работала и над мерами по сокращению контрафактных лекарственных средств. Теперь за распространение через интернет таких препаратов и биологически активных добавок предусмотрен штраф до 5 млн рублей и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы. При этом упрощён ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжёлых больных. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии.

В период пандемии быстрых решений потребовала и сфера образования. "Единая Россия" в рамках всероссийской акции "Помоги учиться дома" помогала встать на "антиковидные рельсы" и педагогам, и учащимся. Волонтёры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

Также удалось избежать негативного влияния пандемии на строительство новых школ. При участии партпроекта "Новая школа" с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено ещё более 1300 – больше, чем на миллион мест. Суммарное финансирование масштабной программы составит 750 млрд рублей, рассказала координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алёна Аршинова. Одновременно, подчеркнула она, идёт привлечение новых кадров в образование.

"По нашей инициативе программа "Сельский учитель" реализуется с 2020 года. По ней выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа – до двух миллионов. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 год предусмотрено более четырех миллиардов рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счёт этой программы", – отметила Алёна Аршинова.

Важный фактор доступности среднего образования в малых городах и в сельской местности – транспортная обеспеченность. Решением этого вопроса в течение последних лет партия занимается вместе с региональными властями.

"Мы продолжаем реализацию программы "Школьный автобус". С 2016 года в регионы их поставлено более девяти тысяч. А с этого года в регионы начнут поступать ежегодно не менее четырёх тысяч школьных автобусов отечественного производства. Безопасных и современных. Всего до 2024 года в регионы будет направлено не менее 16 тысяч таких автобусов", – подчеркнула Алёна Аршинова.

Ещё одним решением, которое было принято при непосредственном участии "Единой России", стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению президента – его теперь получают 7,3 млн учеников.

"Единая Россия" также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования – более 105 тысяч педагогов", – сказала Алёна Аршинова.

Развитие как здравоохранения, так и образования требует привлечения в эту сферу молодых кадров, уверен ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева, победитель предварительного голосования "Единой России" Александр Мажуга. Этому способствует инициатива "Единой России" по созданию 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах. Они будут выпускать специалистов, которые способны создавать, развивать и внедрять новые технологии, считает он.

"Студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы, и, конечно, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения также позволят студентам познакомиться с новейшими научными разработками, принять участие в исследованиях, повысить свой профессиональный уровень", – сказал Александр Мажуга.

Напомним, 9 июня председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал старт отчётной кампании партии и подвёл итоги её работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной всё это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений "Единой России" проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.