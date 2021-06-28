"Это нормально": эксперты рассказали, почему все больше предпринимателей обращаются МФО

По данным Банка России за 2020 год, доля займов представителей бизнеса в общем портфеле микрофинансовых организаций достигла 24%. Если же рассматривать статистику за последние три года, то число займов малому и среднему бизнесу, выданных МФО, увеличилось в 2,5 раза.

В компании "Ваш инвестор" считают, что фактический процент бизнесменов среди заемщиков МФО выше, так как многие предприниматели оформляют займы как частные лица. Эксперты компании также отмечают изменения в портрете заемщика – он стал более финансово грамотным.

"Микрофинансовые компании перестали быть "займами до зарплаты" из ларьков – сегодня это полноправные, серьезные участники финансового рынка, куда люди обращаются не от безысходности, а потому что им так удобнее. Зачастую представителям малого бизнеса деньги нужны "еще вчера" и у них нет ни времени, ни желания собирать кучу справок и документов, а затем неопределенно долго ждать решения банка", - считает коммерческий директор федерального сервиса займов "Ваш инвестор" Евгения Шайфигулина.

Даже разница в процентной ставке, которая в МФО несколько выше, не является препятствием – скорость и простота получения средств играют определяющую роль в выборе между банком и микрофинансовой организацией. Кроме того, крупные банки более формально подходят к рассмотрению заявок клиентов – оценка рисков более автоматизирована, все решает кредитный рейтинг. Микрофинансовые организации в этом плане проявляют большую гибкость.

"Например, "Ваш инвестор" выдает займы под залог автотранспорта, и мы всегда видим наших клиентов "вживую". Это позволяет работать с каждым заемщиком индивидуально. Стоит отметить, что в последние годы портрет клиента меняется. Сегодня это все больше сознательные, экономически активные граждане, которые знают, что им нужно и понимают, что микрофинансовые организации — это не хорошо и не плохо, это нормально", — рассказывает Евгения Шайфигулина.

Важно, что в мировой практике микрозаймы изначально появились именно как продукт для малого бизнеса. На этом фоне рост популярности микрофинансирования в бизнес-среде выглядит закономерно и говорит о том, что рынок МФО наконец-то заработал именно так, как и должен был.

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