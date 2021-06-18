В Алтайском крае учреждениям соцзащиты выделили дополнительно почти 200 миллионов рублей

Виктор Томенко одобрил выделение из краевого бюджета дополнительных средств в сумме 199,7 миллиона рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, в том числе краевых учреждений социальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Средства направят на ремонтные работы и подготовку краевых учреждений социальной защиты населения к работе в предстоящем отопительном периоде, на повышение доступности объектов социальной защиты населения для маломобильных групп, а также на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости. Кроме того, часть выделенных средств предназначена на развитие информационно-коммуникационных технологий и формирование единого информационного пространства системы социальной защиты населения", – сказано в сообщении.