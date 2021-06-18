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Жевательную резинку от коронавируса разработают в России

, ИА "Амител"
Созданием препарата занимается Министерство обороны
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Минобороны РФ начало разработку лекарства от COVID-19 в виде жвачки, пишет РБК.

Препарат создают в 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны, там подтвердили эту информацию. В прошлом году ЦНИИ участвовал в разработке вакцины "Спутник V" вместе с центром имени Гамалеи.

Собеседник агентства уточнил, что мукозальную вакцину разрабатывают в виде жевательных таблеток и пастилы. По его утверждению, после испытаний препарат "будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции".

В мае директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в 2022 году в России могут зарегистрировать вакцину от ковида в виде капель для носа. Сейчас специалисты проводят доклинические испытания препарата.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.06.2021 14:31
- гость -

нене не жевачку, пивасик или водку, сразу разберут

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