От яичницы до сыроварения: на что способна новая индукционная плита Iplate YZ-T24

Попробуйте сварить суп по своему рецепту на чужой плите: вкус будет немного, но отличаться. Хотя бы поэтому плита – не та техника, которую хочется часто менять, и к её выбору нужно подходить ответственно. Например, можно обратить внимание на новую индукционную плиту Iplate YZ-T24. Разберём, в чём её преимущества.

Надёжность

Настольные плиты не сравнятся с обычными по части "выносливости", но героиня обзора – далеко не хрупкая штучка. Цельная стеклокерамическая поверхность А-класса, усиленный корпус и ножки специальной формы легко выдерживают 80 кг веса. Такую плиту можно использовать даже в небольшой столовой, готовя на десятки человек.

Безопасность

Индукционная плита безопаснее классических газовой и электрической с нагревательным ТЭНом. Благодаря индукции, энергия передаётся только на ферромагнитную посуду, а рабочая поверхность остаётся холодной. Но она может нагреваться от кастрюли. Чтобы свести риски к нулю, в новой версии плиты Iplate YZ-T24 предусмотрен ряд защитных механизмов:

если нажать "старт" без посуды, нагрев не начнётся;

если убрать кастрюлю, прибор автоматически отключится;

если вода выкипит или вы случайно поставите на конфорку пустую кастрюлю, сработает автоотключение.

Обновлённая модель выдерживает серьёзные перепады напряжения в диапазоне 160-280 В. Также есть традиционная блокировка кнопок от детей и случайного включения.

Выносливость в сложных задачах

Благодаря техническим улучшениям, Iplate YZ-T24 способна работать многие часы без потери мощности. Улучшенная система вентиляции исключает перегрев. Вкупе с максимальным весом 80 кг и тонкими настройками температуры у производителя получилась плита, которая подходит для особенных задач: приготовления ветчины и теста, дистилляции, винокурения, сыроварения, автоклавирования, заготовок на зиму и другого.

Простота и лаконичность

Многая современная техника перенасыщена лишними функциями, а меню настолько запутанное и "многоэтажное", что без инструкции к ней лучше не подходить. Индукционная плита Iplate YZ-T24 – это уже восьмое поколение модели, но она остаётся "дружелюбной" и максимально простой.

Сенсорная панель, забранная под стеклокерамику для защиты от влаги и жира, не вызовет вопросов даже у пожилых членов семьи. Цифры яркие и крупные, настройки элементарные – можно регулировать мощность от 100 до 2000 Вт или температуру от 60 до 240 °С, как вам привычнее. От 80 °С включается режим постоянного нагрева, что позволяет поддерживать температуру блюда без малейших перепадов в любую сторону.

Удобные мелочи

Вес плиты всего 3 кг, габариты 38 х 30 х 6 см, а длина кабеля – 2 метра. Покупка на hello-24.ru или у других официальных дилеров сопровождается полной гарантией от производителя.

Ультратонкую настольную плиту можно вписать в любой интерьер, брать на дачу, ставить прямо на пол, чтобы не поднимать тяжёлый бак наверх. Нескользящие ножки придают ей устойчивость на любом покрытии. А таймер на 24 часа с возможностью настроить время отключения с точностью до минуты избавит вас от необходимости следить за временем приготовления блюда.

Если хотя бы три критерия выбора кухонной техники нашли в вас отклик, индукционная плита Iplate YZ-T24 вам определённо подходит. Она станет надежной помощницей в быту и в смелых кулинарных экспериментах.