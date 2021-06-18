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"Разгромили миллионеров": алтайский священник сравнил сборную России с Лукашиным

, ИА "Амител"
По мнению Александра Микушина, игроки нашей команды ведут себя как неудачники
Фото: кадр из фильма 'Ирония судьбы'

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы"

Известный алтайский священник Александр Микушин на своей странице в социальных сетях написал пост об игре сборной России по футболу с Бельгией на Евро-2020. По его мнению, наши футболисты вели себя во время матча как неудачники или Женечка Лукашин (главный герой фильма "Ирония судьбы", – прим. ред.), жалуясь на разные обстоятельства, помешавшие хорошо сыграть.

"Верующие бельгийцы разгромили российских долларовых миллионеров. Тут всё понятно. Но интересна реакция на этот матч игроков нашей сборной. Вот что говорит футболист Игорь Дивеев о бельгийской команде: "Бельгия нас ничем не удивила. Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Но вынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть", – пишет Микушин.

Священник призывает футболистов не списывать всё на ошибки. Это, по его мнению, мышление неудачников.

"Не я виноват в том, что произошло, а ошибка, погода, обстоятельства и т.д. Плохому танцору всегда ноги/ошибки мешают. Игорь Дивеев прям как Женечка Лукашин, который упорно твердил, что он жертва обстоятельств и ему не везёт. Лучше бы помолчал. Так нет, по личной гордыне несёт откровенную ахинею. А ведь мог бы сказать: простите нас, дорогие россияне, за проигрыш в День России, виноваты мы лично. Мы приложим все силы и в следующий раз одержим победу. Неприятно, что проиграли в День России", – заключает Александр Микушин.

Отметим, сборная России 12 июня уступила в первом матче на Евро-2020 Бельгии со счётом 0:3. Дубль на счету Ромелу Лукаку. 16 июня наша команда во второй встрече в группе одолела финнов с минимальным счётом – 1:0. Чтобы выйти из группы в плей-офф, команде Станислава Черчесова необходимо в последнем матче как минимум сыграть вничью с Данией.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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