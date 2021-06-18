Собянин заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тем, у кого закончились антитела, необходимо пройти повторную вакцинацию. Об этом сообщает "РГ".

Сам Собянин сообщил, что в качестве эксперимента поставил себе новую прививку через год после первой вакцинации.

Чиновник уверен, что алгоритм понятен. Ревакцинироваться нужно той вакциной, которую вы ставили себе в первый раз.

"Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", – отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин продлил коронавирусные ограничительные меры в столице до 29 июня.

Таким образом, в Москве продлили запрет на работу общепита, баров и клубов с 23:00 до 06:00. Также остаются закрытыми фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты. Ограничение распространяется и на использование беседок, детских, спортивных площадок и прочих объектов городской инфраструктуры, за исключением скамеек.