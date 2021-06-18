"Правила изменились": какой будет приёмная кампания в АлтГТУ в этом году

На будущий учебный год в АлтГТУ выделено 1895 бюджетных мест. Больше всего "бесплатников" будет на факультете информационных технологий, строительно-технологическом факультете, в институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

"В этом году изменились правила поступления, стало больше способов для подачи документов. Впервые отменили вторую волну зачислений. У выпускников теперь есть только одна попытка на поступление, но представлено больше времени определиться – приём будет длиться дольше, чем в предыдущие годы", – рассказали в приёмной комиссии АлтГТУ.

Принимать документы в главный технический вуз Алтайского края начнут с 20 июня, а завершат 29 июля. Оригиналы документов будущие студенты смогут подать до 11 августа, а льготники – до 4 августа.

Подавать документы можно одновременно для участия в конкурсе по пяти направлениям подготовки. В приёмную комиссию поступающие должны предоставить паспорт и его копию, копию или оригинал документа об образовании. На некоторые направления подготовки требуется предоставить сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра.

Заявления можно подавать как очно, так и дистанционно – на "Госуслугах" через суперсервис "Поступление в вуз онлайн", либо используя сайт приемной комиссии АлтГТУ. Также можно воспользоваться услугами "Почты России".

При приёме документов в АлтГТУ будут учитывать портфолио поступающих – успехи в учёбе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов.

Зачислять поступающих будут в соответствии с поданными заявлениями о согласии на зачисление. В этом году в течение приёмной кампании у абитуриентов АлтГТУ есть право подать этот документ четырежды. На этапе приоритетного зачисления будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приёме на обучение и поступающие на целевое обучение. Затем – поступающие по общему конкурсу.

Вся необходимая информация о приёмной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте приёмной комиссии. Также подробности можно узнать по телефону: 8 (3852) 29−07−29.